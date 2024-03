La lettura dell’infanzia e il godimento di sentirsi in compagnia anche da soli

(Di giovedì 14 marzo 2024) ????L’ape ostinata che non si fa scrupolo di ronzare nei paraggi del lettore assorto; il raggio di sole che lo sferza, riscuotendolo dal suo immobile sonno in stato di veglia; l’amico concitato e accaldato che lo sprona a unirsi al gioco, costringendolo a sollevare,solo di sbieco, gli occhi dalla pagina; gli obblighi di buona creanza che scandiscono, specie quando si e? bambini, la vita familiare: nelle prime battute del saggio di Proust la descrizione del «piacere divino» dellae? un inventario di comunissime seccature terrestri. E? come se un antico asceta siriaco o egiziano benedicesse i fastidi che nel deserto lo hanno sottratto alla quiete dell’orazione, e anziche? combattere il demone meridiano – il sole allo zenit che porta accidia, disattenzione e fantasticheria – lo guardasse con indulgenza e con una speciale tenerezza, ...

I diritti dell'infanzia rivisitati da Andrei in un libro di fiabe e “cunti” per bambini illustrati da Pergreffi e narrati da... Filangieri: Con un gustoso, scanzonato e ironico libro per ragazzi dal titolo Gaetano e i bambini coraggiosi. Storie ispirate alla Carta dei Diritti dell’infanzia (Colonnese editore, pp. 88, € 19,90), appena ...ilmattino

Appassionare i bimbi piccoli alla lettura, torna nelle biblioteche cittadine “Ci vediamo in Biblioteca”: Questa mattina (13 marzo) alla presenza dell'assessore comunale alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia Maurizio De Blasio si è svolta nella Sala Giunta la conferenza stampa di presentazione d ...triestecafe

BEINETTE/ "Mileggi" in biblioteca: viaggio nel mondo dell'editoria della primissima infanzia: CUNEO CRONACA- Sabato 16 marzo, dalle 10,30 alle 12, si terrà in Biblioteca "Guberti" a Beinette l'incontro di presentazione di “Mileggi”, una conferenza partecipata per raccontare i benefici della ...cuneocronaca