La guerra nello sguardo dei più piccoli | Scenario da evitare nel modo più assoluto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laè una cosa orribile, e questo lo sanno tutti, grandi e: le armi portano la morte e i contrasti, volendo, si possono risolvere in altri modi. Ogni giorno nel mondo crescono i conflitti e quasi sempre i primi a rimetterci sono i bambini, che restano senza casa e senza famiglia; le scuole cadono a pezzi, i palazzi crollano e con loro i sogni di libertà e pace. Ultimamente in tv latra Palestina ed Israele è stata più seguita di quella tra Russia e Ucraina, ma la situazione anche lì non si è ancora risolta. Ci siamo chiesti per quale motivo le guerre destino tanto interesse in chi non è coinvolto, e crediamo che la motivazione sia questa: alla gente piace immischiarsi negli affari degli altri, invece queste notizie dovrebbero riguardare tutti perché in grado di suscitare nelle persone sentimenti positivi (di ...