La guerra di Bertolaso ai gettonisti. Retribuzioni massime più alte per i medici e gli infermieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Regione Lombardia pagherà fino ad 80 euro l’ora iche svolgono la professione con incarichi liberi professionali e fino a 40 euro gli. Queste le tariffe orarie, oltre oneri, previste nella delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido. Il provvedimento interessa ispecialisti in Anestesia e Rianimazione, in Terapia Intensiva e del Dolore e inna di Emergenza nonché idi Pronto Soccorso e altri professionisti tra i quali, per esempio pediatri, psichiatri, ortopedici, oltre agli. Le tariffe potranno essere applicate dagli enti a tutti i contratti libero professionali in essere. "Questa delibera – sottolinea l’assessore ...