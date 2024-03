La Fiorentina cerca conferme in Conference League | battere il Maccabi Haifa per tornare ai quarti

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laè stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione dellae ora vuole confermarsi tra le migliori otto di questa competizione. I ragazzi di Vincenzo Italiano, reduce dall’importante successo casalingo ottenuto in campionato contro la Roma, vanno a caccia della qualificazione aidi finale. Per raggiungere questo obiettivo la compagine viola dovrà superare gli israeliani del, già sconfitti 3-4 nella gara di andata disputata sul campo neutro di Budapest. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dellache, però, dovrà far tesoro delle difficoltà avute sette giorni fa ed evitare di concedere troppo agli avversari. Il, infatti, dal suo canto, ha dimostrato di essere in ...

