La FIMI è molto soddisfatta per la tutela dei diritti con l’AI Act | «Modello per tutti»

(Di giovedì 14 marzo 2024) La soddisfazione per l’approvazione della legge europea sull’intelligenza artificiale si estende a macchia d’olio. Tra le categorie, monitorate maggiormente da Giornalettismo nell’ultimo periodo, spicca sicuramente quella degli editori musicali, soprattutto in Italia. In tutto il mondo, al contrario, gli editori musicali hanno alzato le barricate contro lo scraping adottato per l’addestramento dell’intelligenza artificiale e l’acquisizione, all’interno dei dataset dei vari strumenti di AI generativa, di opere di ingegno. Bene, dopo la decisione del parlamento europeo di approvareAct a larga maggioranza, gli editori musicali italiani si sono mostrati d’accordo con le forze politiche che hanno licenziato il regolamento. LEGGI ANCHE >: «è una rivoluzione un po’ come l’MP3. Ma va regolamentata»e AI ...