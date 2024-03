La diffamazione contro un morto di chi odia nel nome dell' orso

La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il tentativo di annullare la condanna a due anni e mezzo per diffamazione ai danni di Giuseppe e Pietro Castagna inflitta ad Azouz Marzouk , ... (tg24.sky)

Strage di Erba, definitiva la condanna per Azouz Marzouk: diffamò i fratelli della moglie Raffaella Castagna: i giudici di Milano hanno giudicato inammissibile il ricorso da lui presentato contro la sentenza con cui in primo grado era stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione per aver puntato il ...tag24

Difesa di Marzouk in Cassazione contro condanna per diffamazione: I legali di Azouz Marzouk faranno ricorso in Cassazione contro il provveimento con cui la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di annullare la condanna a due anni e mezzo pe ...ansa

Erba, Azouz Marzouk condannato per diffamazione contro i Castagna: E' stata confermata sia la pena che la condanna a pagare 35mila euro a ciascuno dei fratelli ...tg24.sky