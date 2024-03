La cooperante morta . Salvataggi in mare nel ricordo di Silvia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sostenere un progetto umanitario affinché in memoria disi possa dare ancora una mano a chi ha più bisogno. È questa l’iniziativa che gli amici di Emergency hanno pensato per onorareLongatti, la trentasettenne cooperatrice internazionale di Prata Camportaccioper un malore lo scorso 10 marzo, proprio alla vigilia del suo 38esimo compleanno, a Kabul (Afghanistan) mentre, tra le poche rimaste dopo la riconquista del Paese da parte dei talebani, era intenta a svolgere con amore, passione e dedizione il suo lavoro nelle file della Ong Emergency. Una notizia, quella della morte della giovane, che ha sconvolto la comunità valchiavennasca e i suoi amici di Emergency che, attraverso una raccolta fondi, la vogliono ricordare al meglio. "Si potrebbero dire tante parole belle pere su ...

