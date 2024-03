La Commissione Europea avvia un’indagine su AliExpress

Multe auto in Europa, le sanzioni prese all'estero si dovranno pagare sempre. Quando scatta la nuova legge UE: sarà vietato alle imprese private assistere gli Stati membri dell'Unione Europea nella riscossione delle multe stradali dai conducenti stranieri. Per aumentare la trasparenza e agevolare l'attuazione ...businessonline

Pnrr, Fitto: in corso verifica Ue su obiettivi per pagamento quinta rata: Roma, 14 mar. (askanews) – “Abbiamo raggiunto gli obiettivi della quinta rata, presentato – e siamo il primo Paese e l’unico – la richiesta di pagamento della quinta rata e in questi giorni è in corso ...askanews

Euribor “manipolato”: è davvero possibile una class action: Le chance del rimborso per Euribor "manipolato" sembrano limitate, ancor più sfumata la possibilità di una class action. Ecco perché ...econopoly.ilsole24ore