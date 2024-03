La Champions è un disastro | il calcio italiano è una stella cadente e resta a guardare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tre spagnole, due tedesche, due inglesi e una francese: sembra una barzelletta, ma è il plotone dei quarti dellanei quali mancherà, e anche questo non è uno scherzo, una squadra italiana. Fuori dalla coppa più importante, i riflettori si spostano oggi su Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina, sparpagliate tra Europa League e Conference: a loro il compito di non rendere tragicomico il bilancio internazionale del nostro. Un brutto segnale in vista dell’europeo tedesco. Siamo usciti male, con le ossa rotte e l’aggravante dell’ennesima sceneggiata triste di Aurelio De Laurentiis. Persino l’Uefa di Ceferin ha preso cappello e aperto un’inchiesta sul comportamento tenuto dal presidente del Napoli alla vigilia della gara di Barcellona, con lo scatto d’ira contro Sky e la manata all’operatore. Il vaso degli sproloqui di ADL è colmo da un pezzo, ...