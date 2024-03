La Champions è troppo prevedibile | c’è troppo divario tra le big e le altre The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arsenal, Manchester City, Paris-Saint Germain, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Queste sono le otto squadre che hanno avuto accesso ai quarti di finale dellaLeague. Un esito piuttosto scontato, almeno secondo quanto scrive The. Per Thesarà sicuramente interessante vedere le ultime otto big sfidarsi tra di loro, ma resta comunque una sorta di “prevedibilità” nelle squadre che sono arrivate ai quarti.: ai quarti grandi squadre, ma nessuna sorpresa “Nonostante l’eccitazione per i quarti di finale, i nomi di quei club implicano una prevedibilità della competizione. LaLeague dovrebbe essere la migliore competizione per club al mondo per i colpi di scena, così come per le squadre coinvolte. Senza una squadra a ...