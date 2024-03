La catena della bici si incastra tra i pedali e i raggi | donna finisce a terra | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 - Gravissimo incidente, all’ora di pranzo, in pieno centro. Erano da poco passate le 13. Una 50enne era in sella alla suacletta e stava percorrendo via Barberia, in direzione piazza Malpighi. Ad un certo punto, però, all’altezza dell’incrocio con via Barberia, qualcosa è andato storto: lacletta, infatti, scendendo si è andata adre tra ie iruota. Lanon ha fatto in tempo ad accorgersene ed è stata sbalzata via dal sellino andando ad impattare rovinosamente al suolo. Le macchine che procedevano dietro di lei si sono, per fortuna, riuscite a fermare in tempo e sono stati chiamati i soccorsi. Nel frattempo dal supermercato Coop un dipendente, accortosi di ...