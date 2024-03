La Carta | Gobetti e l' imposta imposta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il presidente della Repubblica ieri ha ricordato che la Costituzione è “giovane e duttile”. Ci sarà chi interpreterà il suo discorso per dire che questa duttilità evocata dal Capo dello Stato sottintende la non -necessità di cambiare gli articoli che regolano il funzionamento delle istituzioni- in particolare riferendosi al premierato - ma è un copione ormai prevedibile e usurato quello di usare le parole di Sergio Mattarella per scopi che non sono quelli del Quirinale, quindi passiamo oltre (...). Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi