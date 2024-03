La biografia di Papa Francesco | “Quand’ero in ospedale qualcuno pensava al Conclave Mai Papa emerito”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – Stralci delladisono stati pubblicati dal Corriere della Sera, primo quotidiano al mondo. Nel libro 'Life. La mia storia nella Storia', in uscita il 19 marzo per Harper-Collins e scritto con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amico personale, il Pontefice ripercorre i momenti più difficili del suo pontificato e si lascia andare a rivelazioni importanti, come quella che in Vaticano “quando ero inal”. E una certezza: “Non sarò mai”.racconta degli effetti in Vaticano dei suoi diversi ricoveri: “era più interessato alla politica, a fare ...