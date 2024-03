La battaglia della piccola Alyson contro una malattia rara

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la solidarietà per laaffetta da una. Donati oltre 11mila euro.è una bimba di 10 mesi di Atripalda (AV) affetta dalla Sindrome di Williams, unagenetica, non degenerativa, dello sviluppo neurologico. Qualche mese fa la diagnosi al bambino Gesù di Roma. I genitori, Sebastiano e Mariachiara, per poter affrontare questo periodo difficile e i continui spostamenti, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe: “Il ricavato sarà utilizzato prettamente per sostenere spese mediche, beni primari e di viaggio per le curenostra” – fanno sapere. La solidarietà per la famiglia da partecomunità avellinese è ...

