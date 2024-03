La Bareggio del futuro | Nuova piazza e spazi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Il volto diè destinato a cambiare in questi anni. Avremo una, nuovivitali e aggregativi così come indicati nella variante al Piano regolatore approvata negli anni scorsi. Quella è l’idea madre da cui nasce tutto il disegno del nuovo cuore del paese". Lo dice il sindaco Linda Colombo, rispondendo alle polemiche che sono nate proprio in merito al ridisegno delle aree centrali. I lavori sull’area dell’ex cartiera, finanziati con i fondi del Pnrr, stanno proseguendo come da programma. Nella giornata di ieri è stato abbattuto anche il secondo magazzino comunale. "I lavori in questa parte dell’area pensiamo di concluderli entro giugno. Lì c’è anche il bocciodromo, che verrà riqualificato in modo da diventare una struttura sportiva polivalente". Per quanto riguarda la parte dove insiste l’ex ...