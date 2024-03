La As Roma e la ragazza cacciata per un video hard rubato | «Nel filmato parla male del club» La società ha contenziosi per 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Oggi il Fatto Quotidiano ha riportato il caso di una dipendente della ASlicenziata per “incompatibilità ambientale” quando in realtà un calciatore delle giovanili le avrebbe sottratto dallo smartphone unin cui era in intimità con il fidanzato, anch’egli dipendente della. Immagini che avrebbero fatto il giro dellagiallorossa. Il Corriere dello Sport aggiunge qualche dettaglio in più. A novembre la, dopo richiesta del gm Tiago Pinto e del responsabile del vivaio Gianluca Gombar, ha allontanato sia la giovane che il suo compagno, suo responsabile sul posto di lavoro. La motivazione, però non è solo ildiffuso, che sarebbe incompatibile con una dipendente che lavora a contatto con sportivi minorenni. Dentro il– riporta il ...