Kate Middleton | ultime notizie | “In ospedale non è stata operata | soffre di altro”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 14 marzo 2024) 15-marzo Non si placa la polemica che sta investendodopo il tragico errore della foto ritoccata. E se la pubblicazione di quell’immagine “disgraziata” doveva servire a placare le teorie complottiste, ha avuto invece l’effetto contrario. Così ora spunta una discrezione secondo la quale la Principessa del Galles non ha subito alcuna operazione chirurgica. Ma è stato necessario il ricovero per un disturbo di cuida anni e che riguarda il suo rapporto col cibo., il vero motivo del ricovero Mentre la foto per la festa della mamma ha creato non pochi problemi a livello istituzionale, tanto da aver minato la fiducia dei media nei confronti della Monarchia – CNN si riserva per tanto di controllare tutte le foto che saranno pubblicate da Buckingham Palace – nuove teorie ...