Kate Middleton sta male e rispunta l'odioso pettegolezzo Ecco il sondaggio dopo il disastro comunicativo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Non bastano i problemi di salute die il caso della foto modificata e il conseguente post di scuse imbarazzanti. Per i principi di Galles non sembra esserci pace, si sta infatti tornando a parlare di Lady Rose Hanbury. La donna è stata più volte negli anni considerata l'amante segreta di William. Per la prima volta queste voci circolarono nel 2019. Tre anniilriuscì in un sito di gossip ma né il principe e né la principessa del Galles hanno mai commentato la cosa. “È risaputo chee Rose hanno avuto una terribile frattura, erano vicine ma non è più così”, infatti sul Sun era uscita l'indiscrezione sulla rottura dell'amicizia tra le due donne, per motivi mai resi noti. Ora anche il famoso comico americano Stephen Colbert, nel suo The Late Show sulla Cbs, ha ...