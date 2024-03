Kate Middleton | la France Press non considera più Kensigton Palace una «fonte attendibile»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il pasticciaccio della prima foto post intervento, le agenzie hanno perso la fiducia. «Uccidere» le foto è una misura estrema, presa di solito per quelle che provengono da regimi come Iran o Corea del Nord

Kate Middleton, come sta reagendo…": Direttore Feltri, non sono appassionato di vicende reali, ma l'ultimo piccolo scandalo che si è abbattuto sulla monarchia inglese mi ha alquanto stupito. La principessa Kate, moglie dell'erede al ...informazione

Kate Middleton, la verità sulla foto ritoccata: chi è il vero responsabile e perché la famiglia reale non vuole si sappia: Essere una principessa non vuol dire solo indossare vestiti costosi, partecipare a pranzi di gala o rappresentare il Paese in giro per il mondo. Può voler dire anche assumersi colpe ...ilmessaggero

Kate Middleton, come sta reagendo alle voci Una fonte: «Non rivelerà dettagli sulla sua salute. Neanche il suo staff l'ha mai vista»: Nonostante le speculazioni e le teorie (assurde) su dove si trovi realmente Kate Middleton e sul perché abbia modificato l'ormai famigerata foto con i suoi tre figli, ...ilmessaggero