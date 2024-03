Kate e la foto ritoccata | “Un errore grossolano | il segno di una crisi | ma non va sopravvalutato”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Non si fermano le polemiche sulla “grafia” che ritrae la principessa del Galles,Middleton, con i tre figli nella sua tenuta a Windsor, pubblicata sui social lo scorso 10 marzo. Si tratta della sua primadiffusa dopo l’intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta quasi due mesi fa: non appariva in pubblico dallo scorso Natale e con l’occasione ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Sin da subito numerosi utenti di tutto il mondo hanno evidenziato diversi dettagli che minavano l’autenticità di questa immagine, tanto da aver spinto le agenzie – Reuters, Ap e France Press – a rimuoverla in tarda serata. Alle 13 del giorno dopo è arrivato il “mea culpa” della moglie del principe William, che si è definita una “grafa amatoriale” alle prese con l’”editing”. In ...

