Karagumruk-Konyaspor venerdì 15 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Karagumruk-Konyaspor (venerdì 15 marzo 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 14 marzo 2024) Trentesimo turno di Superlig turca che si apre con la sfida tra il Karagumruk ed il Konyaspor di Omerovic, due squadre al momento invischiate nella lotta per non retrocedere. Reduce da 2 KO consecutivi i rossoneri hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Kafkas, che torna ad allenare in massima serie dopo l’esonero ad inizio ottobre sulla panchina dell’Ankragacu. Ospiti che nell’ultimo mese e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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