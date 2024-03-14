Karagumruk-Konyaspor venerdì 15 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

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Konyaspor’un Karagümrük maçinin hakemi açiklandi: Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem ...merhabahaber
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçini Bahattin Simsek yönetecek: Süper Lig'in 30. haftasinda 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçini Halil Umut Meler yönetecek. Fatih Karagümrük - Konyaspor maçinin hakemi ise Bahattin Simsek.yenimeram.tr
Karagümrük - Konyaspor maçinin hakemi belli oldu! Iste haftanin hakemleri: Tümosan Konyaspor'un 15 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacagi Fatih Karagümrük maçini Aydin bölgesi hakemi Bahattin Simsek yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadi'nda saat 20.30'da baslayacak müsabakada ...anadoludabugun.tr