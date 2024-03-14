Karagumruk-Konyaspor (venerdì 15 marzo 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Trentesimo turno di Superlig turca che si apre con la sfida tra il Karagumruk ed il Konyaspor di Omerovic, due squadre al momento invischiate nella lotta per non retrocedere. Reduce da 2 KO ... (infobetting)
Karagümrük - Konyaspor maçi ne zaman, hangi kanalda
Karagümrük - Konyaspor maçi hangi gün ve ne zaman oynanacak Ayrica Karagümrük - Konyaspor maçi hangi kanalda Bu sorunun cevabini Sporx Canli Skor sayfalarinda bulabilirsiniz.sporx
Karagümrük-Konyaspor, Maçtan son bilgiler!: Süper Lig’de perde açiliyor. Trendyol Süper Lig’de 30. Haftanin perdesi bugün oynanacak iki karsilasmayla baslayacak. Haftanin açilis maçinda Pendikspor, Istanbulspor’u, Karagümrük ise Konyaspor’u kon ...yenihaberden
Karagümrük - Konyaspor maçlari gol yagmuruna sahne oluyor: Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor, bu hafta yapacaklari karsilasmayla birlikte resmi maçlarla 17. kez karsilasacak. Ilk kez 1969’da alt liglerde karsilasan iki ekip, daha önce farkli klasmanlarda ...anadoludabugun.tr