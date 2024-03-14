Karagumruk-Konyaspor venerdì 15 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Karagümrük - Konyaspor maçi ne zaman, hangi kanalda

Karagümrük - Konyaspor maçi hangi gün ve ne zaman oynanacak Ayrica Karagümrük - Konyaspor maçi hangi kanalda Bu sorunun cevabini Sporx Canli Skor sayfalarinda bulabilirsiniz.sporx

Karagümrük-Konyaspor, Maçtan son bilgiler!: Süper Lig’de perde açiliyor. Trendyol Süper Lig’de 30. Haftanin perdesi bugün oynanacak iki karsilasmayla baslayacak. Haftanin açilis maçinda Pendikspor, Istanbulspor’u, Karagümrük ise Konyaspor’u kon ...yenihaberden

Karagümrük - Konyaspor maçlari gol yagmuruna sahne oluyor: Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor, bu hafta yapacaklari karsilasmayla birlikte resmi maçlarla 17. kez karsilasacak. Ilk kez 1969’da alt liglerde karsilasan iki ekip, daha önce farkli klasmanlarda ...anadoludabugun.tr