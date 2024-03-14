Karagumruk-Konyaspor venerdì 15 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Karagumruk-Konyaspor (venerdì 15 marzo 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 14 marzo 2024) Trentesimo turno di Superlig turca che si apre con la sfida tra il Karagumruk ed il Konyaspor di Omerovic, due squadre al momento invischiate nella lotta per non retrocedere. Reduce da 2 KO consecutivi i rossoneri hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Kafkas, che torna ad allenare in massima serie dopo l’esonero ad inizio ottobre sulla panchina dell’Ankragacu. Ospiti che nell’ultimo mese e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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Karagumruk-Konyaspor (venerdì 15 marzo 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

  • Karagumruk Konyaspor

    Trentesimo turno di Superlig turca che si apre con la sfida tra il Karagumruk ed il Konyaspor di Omerovic, due squadre al momento invischiate nella lotta per non retrocedere. Reduce da 2 KO ... (infobetting)

Karagümrük - Konyaspor maçi ne zaman, hangi kanalda

Karagümrük - Konyaspor maçi hangi gün ve ne zaman oynanacak Ayrica Karagümrük - Konyaspor maçi hangi kanalda Bu sorunun cevabini Sporx Canli Skor sayfalarinda bulabilirsiniz.sporx

Karagümrük-Konyaspor, Maçtan son bilgiler!: Süper Lig’de perde açiliyor. Trendyol Süper Lig’de 30. Haftanin perdesi bugün oynanacak iki karsilasmayla baslayacak. Haftanin açilis maçinda Pendikspor, Istanbulspor’u, Karagümrük ise Konyaspor’u kon ...yenihaberden

Karagümrük - Konyaspor maçlari gol yagmuruna sahne oluyor: Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor, bu hafta yapacaklari karsilasmayla birlikte resmi maçlarla 17. kez karsilasacak. Ilk kez 1969’da alt liglerde karsilasan iki ekip, daha önce farkli klasmanlarda ...anadoludabugun.tr

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