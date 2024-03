Kamala Harris visiterà clinica per l' aborto | è la prima volta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La vice presidente Usafarà la storia oggi con la visita in Minnesota ad unadi Planned Parenthood - organizzazione nonprofit per la salute sessuale e riproduttiva - dove si praticano anche aborti. Secondo i media Usa, è lache un presidente o vicepresidente visitano unaper l'interruzione di gravidanza e la mossa intende mostrare l'importanza che la campagna di Joe Biden attribuisce ai diritti riproduttivi nella corsa presidenziale. Nel 2013 Barack Obama fu il primo presidente in carica a parlare di Planned Parenthood, ma lo fece da un hotel di Washington. L'esattacheintende visitare non è chiara, e il suo ufficio darà più indicazioni in seguito, data l'alta probabilità di proteste. La visita ...