Juventus-Genoa | come vederla su NOW | attiva subito il tuo abbonamento

(Di giovedì 14 marzo 2024) La sfida valida per la 29esima giornata di Serie A trasi può vedere su Now: ecco. Questa pagina contiene link di...

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono avvicinarsi il più velocemente possibile alla qualificazione in Champions League, mentre ... (sport.periodicodaily)

Arrivano aggiornamenti dalla Continassa. L'allenamento del mercoledì in casa Juve ha visto buone notizie per la squadra di Allegri.... (calciomercato)

Nella Juventus migliora Rabiot, con il Genoa Vlahovic titolare: Il centrocampista francese, infatti, ha ripreso ad allenarsi in parte con il resto del gruppo e punta la convocazione per la sfida casalinga di domenica all'ora di pranzo contro il Genoa. Il tecnico ...ansa

Napoli fuori dalla Champions, Giuntoli "ringrazia": la Juve avrà i soldi per cambiare modulo: Cristiano Giuntoli vuole cambiare veste tattica alla Juventus, ma per riuscirci serviranno un nuovo allenatore e, soprattutto, i soldi per acquistare i calciatori adatti. Importanti introiti, per sua ...areanapoli

Juve, Rabiot può farcela contro il Genoa: Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Per la Juventus si avvicina la sfida contro il Genoa, in programma domenica a Torino alle ore 12.30; mister Allegri nel match con i liguri spera di recuperare Adrien ...lagazzettadelmezzogiorno