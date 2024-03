Juventus | buone notizie per Allegri | le condizioni di Rabiot

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , al termine della sfida contro il Napoli che ha visto la squadra bianconera soccombere per 2-1 interviene nella sala conferenze dello Stadio Diego ... (terzotemponapoli)

buone notizie per la Juventus arrivano oggi dalla Continassa e dall'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri che in vista... (calciomercato)

buone notizie per la Juventus in crisi dopo il punto in tre partite che ha fatto smarrire le chance di vincere lo scudetto. Allegri ha recuperato infatti Dusan Vlahovic, assente contro l’Udinese ... (sportface)