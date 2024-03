Juve | Rabiot può farcela contro il Genoa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Primi passi in gruppo oggi per il francese, va verso la convocazione Per lantus si avvicina la sfidail, in programma domenica a Torino alle ore 12.30; mister Allegri nel match con i liguri spera di recuperare Adrien. Il francese si erainfortunato nel primo tempo della gara internail Frosinone e