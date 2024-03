Juve | Rabiot e il rinnovo | potrebbe servire la doppia cifra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Torino, 14 marzo 2024 – Adrienrappresenta un nodo importante per lasia in campo che fuori. Alle prese con un problema ad una falange del piede, il mediano francese spera di rientrare il prima possibile ma è in dubbio anche per il Genoa, mentre fuori dal campo laprova ad arrivare a undifficile per tempistiche e richieste economiche.è infatti in scadenza di contratto dopo che l’anno scorso aveva rinnovato per una sola stagione e il problema è stato spostato di dodici mesi, con il rischio di un parametro zero che sarebbe sanguinoso per le cassentine per il miglior centrocampista in rosa. Il mercato europeo si muove, ma laha la priorità anche sulla base della progettualità tecnica futura. Per Allegri il francese è un perno ...