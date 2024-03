Justin Timberlake | il 15 marzo esce il nuovo album di inediti “Everything I Thought it Was”

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) La superstar mondialetorna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con ilattesodiit Was”, in uscita il 15e già disponibile in pre-order. L’sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati: CD, 2LP nero 140 grammi, 2LP nero sfumato con effetto marmo 140 grammi, 2LP grigio metallizzato con inserti neri 140 grammi. Tracklist: Memphis F**kin’ Up The Disco No Angels Play Technicolor Drown Liar (ft. Fireboy DML) Infinity Sex Love & War Sanctified (ft. Tobe Nwigwe) My Favourite Drug Flame Imagination What Lovers Do Selfish Alone Paradise (ft. *NSYNC) Conditions È in rotazione radiofonica “Selfish“, che ha raggiunto la Top 20 dell’Airplay, brano pop e ...