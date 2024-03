Jurassic World 4 | Scarlett Johansson protagonista del film di Gareth Edwards?

(Di giovedì 14 marzo 2024) Saràla nuova star di4? Universal punta a ingaggiare la diva per il nuovo capitolo della saga giurassica. Se confermata, la notizia potrebbe rivelarsi una bomba. Universal vorrebbedi4, che vedrà il mago degli effetti specialialla regia. A riportare la notizia, al momento priva di conferme, è l'insider Jeff Sneider. Resta da capire sesceglierà di partecipare a un nuovo franchise dopo aver concluso la sua presenza nell'MCU nei panni di Vedova Nera. L'inizio della produzione è già previsto per il 31 luglio, David Koepp ha quasi completato la sceneggiatura ...

Il regista era intenzionato a sviluppare un film più piccolo ma non ha potuto rifiutare l'offerta Gareth Edwards dirigerà Jurassic World 4 per la Universal e la notizia ha colto di sorpresa un po' ... (movieplayer)

Sam Neill esclude un suo ritorno in Jurassic World 4: L'attore Sam Neill afferma di ritenere improbabile un suo ritorno nel nuovo film del franchise di Jurassic Park: Jurassic World 4.cinefilos

Jurassic Park: Scarlett Johansson in trattative per il nuovo film Jurassic City: che ha riferito che la Universal Pictures ha fatto un'offerta a Scarlett Johansson per assumere il ruolo della protagonista del nuovo film del franchise di Jurassic Park/World, il cui titolo come vi ...cinema.everyeye

Jurassic World 4: la Universal vorrebbe Scarlett Johansson protagonista, Sam Neill esclude il suo ritorno: La Universal vorrebbe Scarlett Johansson come protagonista di Jurassic World 4; Sam Neill non ha intenzione di tornare panni del Dr. Alan Grant ...badtaste