Jurassic World 4 | Scarlett Johansson nel cast?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 14 marzo 2024) Fan diall’ascolto: la brillante attrice potrebbe essere una papale protagonista del quarto capitolo della saga giurassica. Una notizia eclatante che può solo rincuorare gli ammiratori dellae sperare nella sua presenza in una delle saghe più seguite e apprezzate di sempre. C’è da dire, però, che la news rilasciata dall’insider Jeff Sneider, attualmente non è ancora stata confermata definitivamente. Chissà se la, dopo aver interpretato magistralmente la Vedova Nera in Black Widow, deciderà di prendere parte ad uno dei film più attesi dell’Universal. Un’immagine di– Il Dominio, fonte: Universal PicturesDobbiamo solo aspettare e sperare che l’attrice rilasci qualche dichiarazione in merito. Intanto sappiamo con certezza che la ...