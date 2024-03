Julio Cesar | «Inter non meritava di uscire! La squadra sa una cosa»

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League dall’Atletico Madrid che ha trionfati ai calci di rigore.prova a vedere il bicchiere mezzo pieno con un pensiero al campionato, dove ladi Inzaghi ha accumulato un bel vantaggio sulle inseguitrici: di seguito le parole dell’ex portiere nerazzurro a Prime Video TESTA AL CAMPIONATO – L’non è riuscita a passare allo stadio Civitas Metropolitano dove l’Atletico Madrid ha ribaltato il risultato dell’andata trionfando ai calci di rigore e volando ai quarti di Champions League.prova a guardare avanti: «Nel calcio c’è un detto: quando non fai gol il calcio punisce. All’andata l’ha avuto tante occasioni e anche oggi ma non è riuscita a far gol. ...

Julio Cesar , ex portiere dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quella del Triplete e di quella attuale di Inzaghi Julio Cesar , ex portiere dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello ... (calcionews24)

VIDEO – Reunion ‘Triplete’ al Metropolitano: Zanetti travolto dagli ex compagni: Presenti a bordocampo per Prime Video, Julio Cesar e Diego Milito hanno subito rievocato per i circa 3800 tifosi interisti del Civitas Metropolitano ricordi da Triplete. I due ex nerazzurri, beccati d ...passioneinter

IL PARERE - Mentana: "L'Inter ha un suo gioco e sta dominando in Italia": Anche Julio Cesar è stato un grande protagonista, i tifosi sono tutti uguali. Io sono figlio di un giornalista sportivo, vi ho sempre invidiato. Una vita è fatta di dieci sofferenze e due momenti di ...napolimagazine

Sommer saracinesca, record di clean sheet: eguagliati Julio Cesar e Handanovic: Nemmeno il sorprendente Bologna di Thiago Motta è riuscito a fermare la corsa dell'Inter, che è ormai sempre più vicina al ventesimo scudetto. Nonostante un ...footballnews24