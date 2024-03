Judo | gli azzurri iscritti al Grand Slam di Tbilisi 2024 | chance importante in ottica qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si preannuncia un finale di marzo infuocato per il World Tour di, che si appresta a vivere dueconsecutivi negli ultimi due weekend del mese con in palio tanti punti sempre più decisivi inranking diverso Parigi. Il primo dei due appuntamenti è previsto adal 22 al 24 marzo. Al momento sono attesi nella capitale georgiana circa 550 atleti provenienti da 82 Paesi, tra cui una rappresentativa italiana di 9 elementi. Ad oggi figurano infatti nell’entry list del torneo 2 uomini e 7 donne per la Nazionale italiana, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e raccogliere riscontri incoraggianti in vista dei prossimii eventi con in palio le medaglie: gli Europei di ...