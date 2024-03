JTI Italia e Banco dell' Energia | nel 2024 ancora insieme per contrastare la povertà energetica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si rinnova anche per illa collaborazione tra JTI, realtà di riferimento nel mercato del tabacco, e, la fondazione nata per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di fragilità economica e sociale con un focus sui bisogni energetici. Siglata lo scorso anno, infatti, la partnership tra le due realtà ha visto nel corso del 2023 la realizzazione di diversi progetti mirati al sostegno dei più fragili, che hanno coinvolto un totale di 240 famiglie. Con il progetto “Condomini solidali”, ad esempio, è stato fornito un aiuto concreto - attraverso il pagamentoe bollette e la formazione sul risparmio energetico - a oltre 80 famiglie residenti in 2 condomini di cohousinga Comunità di Sant'Egidio a Roma, che ospitano ...