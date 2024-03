Joshua Cavallo | il primo calciatore gay a fare coming out chiede la mano al suo compagno in campo | l’annuncio via social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilaustralianoha chiesto al suodi sposarlo suldel suo club, l’Adelaide United, ringraziando la squadra per aver fornito “uno spazio sicuro nel calcio”. Il giocatore che nel 2021 ha fattoout, dichiarando la propria omosessualità, ha fatto la proposta di matrimonio al suoLeighton Morrell in ginocchio in un Hindmarsh Stadium vuoto e ha postato le immagini suimedia. “Grazie all’Adelaide United per averci aiutato a organizzare questa sorpresa. Il vostro infinito sostegno ha significato molto per me. Mi avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, che mai avrei pensato potesse essere possibile, e mi avete incoraggiato a vivere ogni giorno della mia vita in modo autentico. Mi sembrava giusto ...