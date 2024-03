Josh Cavallo | proposta di matrimonio al compagno allo stadio | “Grazie al club per la sorpresa” FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) La più classica delle proposte di: inginocchiato e con l’anello. Il tutto però nella suggestiva cornice di un campo di calcio. L’australiano, uno dei primi calciatori a rivelare la sua omosessualità, ha chiesto al suodi sposarlo sul campo del suo, l’Adelaide United, ringraziando la squadra per aver fornito “uno spazio sicuro nel calcio”., che nel 2021 ha fatto coming out, ha chiesto al suoLeighton Morrell di sposarlo nella cornice di un Hindmarsh Stadium vuoto. “all’Adelaide United per averci aiutato a organizzare questa”, le parole di, che è un sostenitore dei diritti degli omosessuali. ...