Jennifer Lopez | debutto tremendo e problemi con le vendite del tour

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nonostante sia un’icona del pop mondiale e non pubblicasse un album dal 2014, la nuova era di(che ha parlato di un possibile ritiro) non è partita bene. Nessuno si è accorto dell’uscita del primo singolo Can’t Get Enough (in due mesi il video su YouTube ha solo 5 milioni di visualizzazioni) e il nuovo album This Is Me Now ha debuttato alla 38 nella Billboard Hot 200 vendendo solo 14.000 copie (11.000 senza lo streaming). E le cose sembra non vadano meglio con ilamericano.e icon il. Ieri la diva di On The Floor ha cancellato ben sette date del suo This Is Me… Now: The. L’unica spiegazione che è stata data è questa: “Sfortunatamente, l’organizzatore dell’evento ha dovuto annullare il tuo ...