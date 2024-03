Jannik Steimle vince il GP de Denain | arriva la fuga del mattino nella classica francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha vinto il Grand Prix de, tradizionale corsa di un giorno (livello 1.Pro) giunta alla 65ma edizione. Il ciclista tedesco si è imposto sul traguardo di(Francia), riuscendo a battere in volata il belga Ceriel Desal, con cui era andato infin dal. Il percorso di 196 km prevedeva 12 tratti di pavéseconda parte del tracciato. L’evento in terra transalpina ha così visto il successo di un fuggitivo di giornata, che a 27 anni ha alzato le braccia al cielo per la settima volta in carriera (l’ultima risaliva al 17 settembre 2021, al Giro di Slovacchia). L’alfiere del Q36.5 Pro Cycling Team ha incominciato lo sprint alla ruota dell’avversario della Bingoal WB e lo ha saltato con disinvoltura. La coppia ha preceduto di undici ...