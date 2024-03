Jannik Sinner vola in semifinale di Indian Wells | il colpo finale con cui ha steso Lehecka | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tutto facile pernei quarti didel BNP Paribas Open, primo ATP Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento dell'Tennis Garden. Il tennista altoatesino, numero 3 del Mondo e del seeding, approda inbattendo in due set il ceco Jiri, n.32 ATP e 32esima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in 1 ora e 24 minuti di gioco al quarto match point.conquista la sua sestain un Masters 1000 ma soprattutto porta a 16 la striscia di successi consecutivi in questo 2024 dove è ancora imbattuto e con appena quattro set concessi agli avversari tra Melbourne (tre) e Rotterdam (uno). In ...