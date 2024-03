Jannik Sinner sa solo vincere | batte in due set Lehecka e vola in semifinale a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024)anche nel torneo Masters 1000 diin corso in California. Il tennista altoatesino si è qualificato inndo stasera in due set l’avversario ceco Jiri, col punteggio di 6-3, 6-3. È la 19esima vittoria consecutiva per l’azzurro numero 3 al mondo nel ranking Atp. Leggi anche:non è mai stato in discoteca: «Preferisco giocare a carte con un amico»trionfa agli Atp 500 di Rotterdam e consolida il terzo posto nel ranking: il successo in finale contro de Minaur Atp Rotterdam 500,va in finale e sale al terzo posto del ranking mondiale: affronterà De Minaur L'articolo ...