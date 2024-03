Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells | avversario | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024)batte Jiri Lehecka e conquista per il secondo anno consecutivo laaldi. Il tennista altoatesino prosegue la sua striscia di imbattibilità nel 2024, raggiunge quota 19 successi consecutivi a cavallo tra la fine della passata stagione e l’inizio della nuova, e si avvicina sempre più alla posizione n°2 del ranking mondiale. Ora attende inil vincente della sfida che vedrà di fronte Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, in programma nella notte italiana. Il match si disputerà sabato 16 marzo aancora da definire. Potrebbe essere nella prima serata italiana alle ore 21:30 oppure come secondo match a partire da quell’ora. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI La ...