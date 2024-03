Iveco Group | ricavi 2028 a 19 mld | 5 | 5 mld investimenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 mar. (askanews) –svela in occasione del Capital Markets Day a Torino il nuovo piano strategico alUnlimited Pathways che prevede 5,5 miliardi die obiettivi per ciascuna delle 5 business unit: Truck, Bus, Defence, Powertrain e Financial Services. Il percorso del Gruppo si basa su quattro pilastri: innovazione, disciplina finanziaria, partnership e sostenibilità. Il focus sarà su tre aree chiave: transizione energetica, Intelligenza Artificiale cui saranno dedicati 500 ingegneri nei prossimi anni e Software Defined Vehicles, guida autonoma sviluppata in collaborazione con Plus. Sul fronte finanziariopunta ad aumentare la generazione di cassa e a ridurre la stagionalità, ottimizzando i costi e mantenendo una struttura snella di ...