Ivass | 106 polizze Esg sono sostenibili | nessun greenwashing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)e 106classificate come, per oltre 1,1 milioni di contratti e una raccolta premi di circa 48,8 miliardi di euro dall'inizio della commercializzazione. E'quanto emerso dall'analisi dell'sulleIbips con caratteristiche Esg. In particolare il 92% dellesegnalateclassificate "light green" (politiche di investimento che promuovono caratteristiche ambientali o sociali) menrtre nonstate comunicateclassificate "dark green" (latà è obiettivo della politica di investimento) Le compagnie ricorrono a società esterne per la selezione degli investimenti con caratteristiche dità, le quali hanno ...