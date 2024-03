Iva Zanicchi sta male | rinviato concerto di Alessandria

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Ildi Ivain programma per domani (venerdì 15 marzo) al Teatro Alessandrino di"èa causa di una forte raucedine della cantante". Lo comunica l'entourage della cantante, sottolineando che "il(prodotto da Top Agency e organizzato da Gruppo Anteprima) verrà recuperato in data 27 ottobre 2024". "I biglietti

Iva Zanicchi ripercorre la sua carriera artistica sulle pagine del Corriere della Sera. Lei è stata la prima italiana a cantare al Madison Square Garden di New York nel 1973.

