Iva Zanicchi sta male | rinviato concerto di Alessandria

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Ildi Ivain programma per domani (venerdì 15 marzo) al Teatro Alessandrino di“èa causa di una forte raucedine della cantante”. Lo comunica l’entourage della cantante, sottolineando che “il(prodotto da Top Agency e organizzato da Gruppo Anteprima) verrà recuperato in data 27 ottobre 2024”. “I biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto”, aggiunge lo staff dell’artista. L'articolo proviene da Italia Sera.