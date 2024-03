Italiano | Grande rapporto con la società Ora conta solo vincere un trofeo per Commisso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 - Soddisfatto, Vincenzosi presenta davanti ai microfoni nel dopo partita pur avendo vissuto la gara dalla tribuna causa squalifica. Il pareggio contro il Maccabi Haifa proietta la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Domani a Nyon il sorteggio. Questa l'analisi di. "Siamo contenti e soddisfatti, siamo tra le migliori otto del torneo. Quest'anno ci sono squadre forti, la qualità si è alzata e lo vedrete. Soddisfazione enorme, ci tenevamo a passare il turno e i ragazzi si sono comportati bene, rinforzati dalla mia assenza in panchina... (ride, ndr). Si soffre troppo, spero non accada più perché è una sofferenza non bella da vivere". Il rientro di Dodo in un momento decisivo della stagione… "Oggi avevo in mente di premiarlo, sta spingendo forte ed è guarito. Va forte, sapete tutti che giocatore ...