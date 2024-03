Italia Viva presenterà un disegno di legge per istituire la commissione d’inchiesta sul caso dossieraggio

Modena, primo trapianto di fegato con tecnica robotica in Italia: Nel 2023 sono stati eseguiti 1.696 trapianti di fegato adulto e pediatrico, di cui 39 da donatore vivente, confermando l'Italia come primo Paese europeo per questa tipologia di intervento davanti alla ...lapressa

TERZO MANDATO, SENATO: No al terzo mandato. Il Senato ha respinto l’emendamento del leghista Paolo Tosato, e anche quello analogo di Dafne Musolino di Italia Viva, entrambi relativi all’estensione al terzo mandato per gove ...9colonne

Italia Viva presenterà un disegno di legge per istituire la commissione d’inchiesta sul caso dossieraggi: Italia Viva presenterà un disegno di legge per istituire una commissione di inchiesta sul caso dossieraggio. "Perché Giorgia Meloni non vuole una commissione d'inchiesta, come pure avevano proposto ...fanpage