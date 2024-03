Italia | ancora terremoto Un’altra scossa | ancora paura

Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione tra JTI Italia , realtà di riferimento nel mercato del tabacco, e Banco dell'Energia , la fondazione nata per sostenere le famiglie che si trovano in una ... (liberoquotidiano)

Fratelli d'Italia non è mai sceso così in basso nei consensi da quando è partito il governo Meloni , anche se resta il primo partito con distacco. Intanto il Pd cresce , mentre cala il Movimento 5 ... (fanpage)

Contrordine: i farmaci che bloccano la pubertà non sono sicuri. Da Londra a Stoccolma la clamorosa retromarcia: ancora dalla Scandinavia, arriva il caso della dottoressa Riittakerttu ... Australia e Nuova Zelanda. La situazione in Italia E in Italia a che punto siamo A occuparsi in modo integrato e coordinato ...huffingtonpost

Fimaa Italia celebra a Napoli 70 anni eccellenza nella mediazione: Il rilancio del settore immobiliare, l’incidenza dell’intelligenza artificiale, il tema delle case green e tanto altro ancora al centro dei dibattiti che si sono aperti con i saluti istituzionali del ...askanews

Farmaci, in Italia monoclonale mensile anti-colesterolo per pazienti a rischio molto alto: unito all'innovazione apportata dal nuovo auto-iniettore - conclude - possa contribuire significativamente nel ridurre e prevenire drasticamente l'impatto, in termini di mortalità, che le malattie ...notizie.tiscali