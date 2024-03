Israele | la protesta delle famiglie degli ostaggi di Hamas | bloccata un’autostrada a Tel Aviv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Attivisti eisraeliani trattenuti a Gaza dopo gli attacchi didel 7 ottobre, bloccano l’autostrada Ayalon nella città costiera di Tel, in, con al seguito gigantografie dei parenti detenuti, durante unache chiede il loro rilascio. Durante l’attacco, i militanti palestinesi hanno sequestrato circa 250, decine dei quali sono stati rilasciati durante una tregua durata una settimana a novembre.ritiene che 99siano ancora vivi a Gaza, insieme ai corpi di altre 32 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un sit-in di Protesta è in corso davanti alla sede della « Leonardo » a Bacoli , comune flegreo in provincia di Napoli. A bloccare l'ingresso dei mezzi alla fabbrica gli attivisti... (ilmattino)

Non accenna a diminuire la tensione sulla partecipazione di Israele a Eurovision Song Contest 2024 , che si svolgerà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Proprio lo scorso 15 febbraio è arrivato ... (ilfattoquotidiano)

Sul sito del Ministero degli Esteri è stato da poco pubblicato un nuovo bando per progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele. I campi di applicazione sono ancora una volta le tecnologie per ... (ilfattoquotidiano)

Campo di Marte militarizzata, la protesta dei residenti: "Sotto assedio, non è possibile" / VIDEO - FOTO: Molti residenti hanno protestato anche per molte auto che nella notte sarebbero ... che il "silenzio dell'Uefa" nei confronti di Israele "che massacra i civili palestinesi".firenzetoday

Richiesta di indagine USA su raid israeliano e proteste a Tel Aviv per ostaggi: Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per il raid israeliano su una struttura delle Nazioni Unite a Gaza e hanno chiesto a Israele di condurre un'indagine 'rapida e completa'. Questa dichiaraz ...informazione