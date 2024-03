Israele allenta la strategia della pressione su Hamas “Inondare Gaza” | cosa cambia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una prima barca, quella di Open Arms, avanza lentamente verso la Striscia di(al momento è dinanzi alle coste di). Ma quando consegnerà gli aiuti, circa 200 tonnellate di cibo, saranno una goccia nell'oceano dei bisogni. Mentre cresce l'allarme per il rischio carestia a, ieriha fatto sapere che sta cercando di «di aiuti umanitari. A dirlo è stato il portavoce dell'esercito, Daniel Hagari, e la dichiarazione segna un'inversione di tendenza rispetto alla politica adottata finora, tenere allo stremo la Striscia come leva disuperché liberi gli ostaggi. Hagari ne ha parlato ieri, a Tel Aviv, nel consueto briefing con la stampa: «Stiamo cercando dil'area di ...

Una colpevole fino in fondo: Ho letto un'intervista alla figlia di Adriana Faranda e per tutto il tempo ho avuto come una stretta al cuore. Intendiamoci, questa signora non è colpevole di niente e non ha nulla da rimproverarsi; s ...italiaoggi

Gaza, Israele cambia rotta sugli aiuti umanitari. “Inondare la Striscia”, c'è la svolta: Una prima barca, quella di Open Arms, avanza lentamente verso la Striscia di Gaza (al momento è dinanzi alle coste di Israele). Ma quando consegnerà gli aiuti, circa 200 tonnellate di cibo, saranno ...iltempo

Gerusalemme, l’arma delle ruspe: Aumentano le demolizioni delle case dei palestinesi a Gerusalemme Est. Quella di Abu Diab era lì dal ’67: non ha potuto neanche raccogliere le foto. «Sono ...ilsecoloxix