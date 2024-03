Isola 2024 | svelato il nome del secondo opinionista accanto a Sonia Bruganelli | ecco chi sarà

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 14 marzo 2024) dLa prossima edizione dell’dei Famosi si preannuncia ricca di colpi di scena, con la partecipazione di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. Vladimir Luxuria, ora conduttrice del programma, è già stata concorrente vincendo il programma nel 2008, e successivamentein diverse edizioni. Inoltre, è stata annunciata la presenza di Elenoire Casalegno come nuova inviata del programma, e come prima. Ma nel panorama degli opinionisti dei programmi Mediaset, dopo Cesara Buonamici, in onda attualmente al “Grande Fratello“, sembra che Canale 5 abbia deciso di affidare il compito di analizzare le dinamiche dell’dei Famosi ad un altro giornalista proveniente dal Tg5 di Mimun. Si tratta di Dario Maltese. Il giornalista avrà il ruolo ...